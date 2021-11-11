Меган Маркл появилась в ошеломляющем красном платье

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Ракурс

Меган Маркл, жена британского принца Гарри, 10 ноября появилась в музее Intrepid Нью-Йорка в потрясающем красном платье Carolina Herrera, изготовленном под заказ. Переехавшие в США герцог и герцогиня Сассекские посетили гала-концерт «Салют свободы», посвященный Дню ветеранов.

Образ Меган Маркл в ярком красном платье с глубоким декольте и длинным шлейфом украсил бриллиантовый браслет Cartier принцессы Дианы стоимостью 17 тыс. фунтов стерлингов и туфли на шпильках Giuseppe Zanotti за 696 фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Праздничное мероприятие Salute to Freedom состоялось по случаю чествования военнослужащих в канун Дня ветеранов в США и Дня перемирия в Великобритании.

Принц Гарри надел Королевский Викторианский орден (медаль рыцаря-командующего KCVO), врученный королевой в знак признания выдающихся личных наград перед монархией.

В Instagram венесуэльско-американская дизайнер Эррера ранее поделилась эскизом красного платья Меган Маркл и добавила, что оно было «разработано как часть предосенней коллекции 2022 года креативным директором Весом Гордоном».

Источник: Daily Mail