Пациенты с «Дельта»-штаммом потребляют в шесть раз больше кислорода

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«Дельта» штамм коронавирусной инфекции COVID-19 распространяется по Украине. В Министерстве здравоохранения указывают, что новая волна «ковида» характеризуется значительным ростом потребления кислорода госпитализированными пациентами. Однако Минздрав отмечает, что Украине удалось перекрыть критическую потребность в кислороде, вызванную регламентными работами на двух крупнейших предприятиях-производителях.

Сейчас один больной COVID-19 потребляет в пять-шесть раз больше кислорода, чем это было весной. Если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 т, то уже 7 ноября — 378 т в сутки. Разница — почти 100 т, — указали в Минздраве.

Общее производство кислорода составляет около 400 т в день. За это время почти вдвое возросло суточное потребление баллонов с газообразным кислородом.

19 октября по всей Украине израсходовали 6 тыс. 841 баллон, а уже 7 ноября — 11 тыс. 594 баллона. Средней больнице, принимающей больных COVID-19, одного баллона хватает на 15−30 мин работы, — констатируют в профильном министерстве.



Вместе с тем в ведомстве Виктора Ляшко указали, что в настоящее время каждое медицинское учреждение обеспечено кислородом.

Напомним, по состоянию на утро 11 ноября в Украине было зафиксировано 24 тыс. 747 новых случаев COVID-19. Среди больных — 1 тыс. 550 детей и 462 медработника. Также от осложнений болезни скончались 652 украинца, в больницы попали 4 тыс. 778 человек.