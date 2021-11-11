Інфіковані «Дельта»-штамом COVID потребують ушестеро більше кисню

https://racurs.ua/ua/n162933-infikovani-delta-shtamom-potrebuut-ushestero-bilshe-kysnu.html

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«Дельта» штам коронавірусної інфекції COVID-19 шириться Україною. У Міністерстві охорони здоров’я вказують, що нова хвиля «ковіду» характеризується значним зростанням споживання кисню госпіталізованими пацієнтами. Проте МОЗ наголошує, що Україні вдалося перекрити критичну потребу у кисні, спричинено регламентними роботами на двох найбільших підприємствах-виробниках.

Зараз один хворий на COVID-19 споживає уп’ятеро-шестеро разів більше кисню, аніж це було навесні. Якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 т, то вже 7 листопада — 378 т за добу. Різниця — майже 100 т, — вказали у МОЗ.

Загальне виробництво кисню складає близько 400 т на добу. За цей же час майже удвічі зросло добове споживання балонів із газоподібним киснем.

19 жовтня по всій Україні було спожито 6 тис. 841 балон, а вже 7 листопада — 11 тис. 594 балони. Середній лікарні, яка приймає хворих на COVID-19, одного балону вистачає на 15−30 хв роботи, — констатують у профільному міністерстві.



Разом з тим у відомстві Віктора Ляшка вказали, що наразі кожен медичний заклад забезпечений киснем.

Нагадаємо, станом на ранок 11 листопада в Україні зафіксували 24 тис. 747 нових випадків COVID-19. Серед хворих — 1 тис. 550 дітей та 462 медпрацівники. Також від ускладнень хвороби померли 652 українці, до лікарень потрапили 4 тис. 778 осіб.