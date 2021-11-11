Екс-працівники СБУ причетні до кібертак РФ на держоргани України

https://racurs.ua/ua/n162932-eks-pracivnyky-sbu-prychetni-do-kibertak-rf-na-derjorgany-ukrayiny.html

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Хакерське угруповання РФ «Армагеддон» (Armageddon), до складу якого входили колишні працівники Служби безпеки України, причетне до кібератак на державні органи України.

Про це 11 листопада повідомляє Офіс генпрокурора.

У хакерських атаках у Венедіктової підозрюють вісьмох екс-працівників спецслужби, які втекли до Росії. Прокуратура повідомила їм про підозру у держзраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).

Колишні співробітники СБУ нині працюють в ФСБ у московському 18-й центрі інформаційної безпеки, який керує угрупованням Armageddon.

Відомо, що підозрювані у держзраді були співробітниками головного управління СБУ в Криму та займалися інформаційною безпекою. Вони перейшли на бік російських окупантів й проводили розвідувально-підривну роботу проти України в кіберпросторі.

Заочно повідомлено про підозру вісьмом колишнім співробітникам СБУ — нині офіцерам Федеральної служби безпеки Росії у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України), — йдеться в повідомленні.



У Венедіктової додали, що група Armageddon вчиняла несанкціоноване втручання до комп’ютерних мереж, інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади, оборонних підприємств, установ та організацій України.

Нагадаємо, СБУ цьогоріч викрила понад 30 ворожих інтернет-агентів, з яких 23 засуджені за злочини проти держбезпеки України. Зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та порушення територіальної цілісності України.