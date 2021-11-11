Київ аварійно просить допомоги в енергосистеми ще однієї країни

https://racurs.ua/ua/n162931-kyyiv-avariyno-prosyt-dopomogy-v-energosystemy-sche-odniieyi-krayiny.html

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Криза в енергетиці продовжує спостерігатися в Україні — 11 листопада «Укренерго» для забезпечення операційної безпеки та уникнення відключення споживачів «острова Бурштинської ТЕС» зробило запит на аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.

З 16.00 диспетчерський центр НЕК «Укренерго» для забезпечення операційної безпеки та уникнення відключення споживачів «острова Бурштинської ТЕС» активував аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини величиною 100 МВт, — йдеться у повідомленні НЕК «Укренерго».

Причиною цього стало аварійне відключення через свищі в котлах блоків «ДТЕК Бурштинської ТЕС». Станом на 13.00 в аварійному ремонті перебувало одразу чотири блоки Бурштинської ТЕС та ще три — в поточному ремонті.

В «Укренерго» повідомляють, що Бурштинська ТЕС є основним джерелом виробництва електроенергії в острові «Бурштинської ТЕС» (до 90% виробництва, крім того, на реконструкції перебуває Теребле-Ріцька ГЕС, а Калуська ТЕЦ працює з мінімальним навантаженням через обмежені запаси палива).

Нагадаємо, з 6 листопада Мінськ відновив постачання електроенергії в Україну, які здійснюватимуться протягом листопада. Постачання електроенергії з Білорусі здійснювалося через ситуацію на енергоблоках теплових електростанцій.

Станом на 10 листопада 10 з 12 українських теплоелектростанцій не мали мінімальних запасів вугілля, 25 енергоблоків зупинилися через відсутність палива. Так, запаси не дотримані на шести ТЕС групи ДТЕК Ріната Ахметова.