Киев аварийно просит помощи у энергосистемы еще одной страны

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Кризис в энергетике продолжает наблюдаться в Украине — 11 ноября «Укрэнерго» для обеспечения операционной безопасности и избежания отключения потребителей «острова Бурштынской ТЭС» запросило аварийную помощь у энергосистемы Словакии.

С 16.00 диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» для обеспечения операционной безопасности и избежания отключения потребителей «острова Бурштынской ТЭС» активировал аварийную помощь из энергосистемы Словакии величиной 100 МВт, — говорится в сообщении НЭК «Укрэнерго».

Причиной тому стало аварийное отключение из-за свищей в котлах блоков «ДТЭК Бурштынской ТЭС». По состоянию на 13.00 в аварийном ремонте находились сразу четыре блока Бурштынской ТЭС и еще три — в текущем ремонте.

В «Укрэнерго» сообщают, что Бурштынская ТЭС является основным источником производства электроэнергии в острове «Бурштынской ТЭС» (до 90% производства, кроме того, на реконструкции находится Теребле-Рицкая ГЭС, а Калушская ТЭЦ работает с минимальной нагрузкой из-за ограниченных запасов топлива).

Напомним, с 6 ноября Минск возобновил поставки электроэнергии в Украину, которые будут осуществляться в течение ноября. Поставки электроэнергии из Беларуси осуществлялись из-за ситуации на энергоблоках тепловых электростанций.

По состоянию на 10 ноября 10 из 12 украинских теплоэлектростанций не имели минимальных запасов угля, 25 энергоблоков остановились из-за отсутствия топлива. Так, запасы не соблюдены на шести ТЭС группы ДТЭК Рината Ахметова.