Экс-сотрудники СБУ причастны к кибертакам РФ на госорганы Украиныhttps://racurs.ua/n162932-eks-sotrudniki-sbu-prichastny-k-kibertakam-rf-na-gosorgany-ukrainy.htmlРакурс
Хакерская группировка РФ «Армагеддон» (Armageddon), в состав которой входили бывшие сотрудники Службы безопасности Украины, причастна к кибератакам на государственные органы Украины.
Об этом 11 ноября сообщает Офис генпрокурора.
В хакерских атаках у Венедиктовой подозревают восемь сбежавших в Россию экс-работников спецслужбы. Прокуратура сообщила им о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса).
Бывшие сотрудники СБУ работают в ФСБ в московском 18-м центре информационной безопасности, который руководит группировкой Armageddon.
Известно, что подозреваемые в госизмене были сотрудниками главного управления СБУ в Крыму и занимались информационной безопасностью. Они перешли на сторону российских оккупантов и проводили разведывательно-подрывную работу против Украины в киберпространстве.
Заочно сообщено о подозрении восьми бывшим сотрудникам СБУ — ныне офицерам Федеральной службы безопасности России в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), — говорится в сообщении.
У Венедиктовой добавили, что группа Armageddon совершала несанкционированное вмешательство в компьютерные сети, информационно-телекоммуникационные системы органов государственной власти, оборонных предприятий, учреждений и организаций Украины.
Напомним, СБУ в 2021 году разоблачила свыше 30 вражеских интернет-агентов, 23 из них осуждены за преступления против госбезопасности Украины. Злоумышленники призывали через соцсети к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины.