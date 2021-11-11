Экс-сотрудники СБУ причастны к кибертакам РФ на госорганы Украины

https://racurs.ua/n162932-eks-sotrudniki-sbu-prichastny-k-kibertakam-rf-na-gosorgany-ukrainy.html

Ракурс

Хакерская группировка РФ «Армагеддон» (Armageddon), в состав которой входили бывшие сотрудники Службы безопасности Украины, причастна к кибератакам на государственные органы Украины.

Об этом 11 ноября сообщает Офис генпрокурора.

В хакерских атаках у Венедиктовой подозревают восемь сбежавших в Россию экс-работников спецслужбы. Прокуратура сообщила им о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса).

Бывшие сотрудники СБУ работают в ФСБ в московском 18-м центре информационной безопасности, который руководит группировкой Armageddon.

Известно, что подозреваемые в госизмене были сотрудниками главного управления СБУ в Крыму и занимались информационной безопасностью. Они перешли на сторону российских оккупантов и проводили разведывательно-подрывную работу против Украины в киберпространстве.

Заочно сообщено о подозрении восьми бывшим сотрудникам СБУ — ныне офицерам Федеральной службы безопасности России в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), — говорится в сообщении.



У Венедиктовой добавили, что группа Armageddon совершала несанкционированное вмешательство в компьютерные сети, информационно-телекоммуникационные системы органов государственной власти, оборонных предприятий, учреждений и организаций Украины.

Напомним, СБУ в 2021 году разоблачила свыше 30 вражеских интернет-агентов, 23 из них осуждены за преступления против госбезопасности Украины. Злоумышленники призывали через соцсети к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины.