Уголь из Донбасса – экс-министр получил подозрение в содействии террористам. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n162983-ugol-iz-donbassa-eks-ministr-poluchil-podozrenie-v-sodeystvii-terroristam.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину. Его обвиняют в содействии террористическим организациям ЛНР и ДНР.

Установлено, что организаторы схемы наладили поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий за средства украинских государственных предприятий на сумму примерно 1,5 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Поставки проходили в конце 2014 — начале 2015 годов с соучастием бывшего высокопоставленного чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины. Злоумышленники организовали схему поставок угля из ОРДЛО при непосредственном содействии высших представителей власти Российской Федерации.

Одному из участников, который обеспечивал поставки угля с временно оккупированных территорий, еще 19 сентября 2021 года следователи ГБР сообщили о подозрении в государственной измене и содействии террористической деятельности.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя по избранию подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн. В настоящее время он содержится под стражей.

Как известно, в феврале 2015 года действия министра энергетики Владимира Демчишина по заключению контрактов на импорт электроэнергии из России в Украину и ее поставку в оккупированный Крым признали противоправными.

При его правлении проходили бесплатные поставки электроэнергии в так называемую ЛНР. Владимир Демчишин возглавлял Министерство энергетики и угольной промышленности в 2014—2016 годах.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что анализ записей Медведчука по организации незаконных поставок угля из группировок ЛНР и ДНР свидетельствует, что к процессу была причастна верхушка бывшей украинской власти.