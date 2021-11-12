Вугілля з Донбасу – екс-міністр отримав підозру в сприянні терористам. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n162983-vugillya-z-donbasu-eks-ministr-otrymav-pidozru-v-spryyanni-terorystam.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину. Його звинувачують у сприянні терористичним організаціям ЛНР та ДНР.

Встановлено, що організатори схеми налагодили поставки вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за кошти українських державних підприємств на суму приблизно 1,5 млрд грн. Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Поставки відбувалися наприкінці 2014 — початку 2015 років за співучастю колишнього високопосадовця, який наразі є народним депутатом України. Зловмисники організували схему поставок вугілля з ОРДЛО за безпосереднього сприяння вищих представників влади Російської Федерації.

Одному з учасників, який забезпечував поставки вугілля з тимчасово окупованих територій, ще 19 вересня 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру у державній зраді та сприянні терористичній діяльності.

Печерський райсуд міста Києва задовольнив клопотання слідчого щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн На цей час він утримується під вартою.

Як відомо, в лютому 2015 року дії міністра енергетики Володимира Демчишина щодо укладання контрактів на імпорт електроенергії з Росії в Україну та її постачання до окупованого Криму визнали протиправними.

За його правління відбувались безкоштовні поставки електроенергії так званій ЛНР. Володимир Демчишин очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості у 2014−2016 роках.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що аналіз записів Медведчука щодо організації незаконних поставок вугілля з угруповань ЛНР та ДНР свідчить, що до процесу була причетна верхівка колишньої української влади.