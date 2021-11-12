ЗСУ провели масштабні протитанкові навчання на Приазов’ї. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n162982-zigraly-koncert-na-fagotah-zsu-provely-masshtabni-protytankovi-navchannya.html

Ракурс

Протитанкові навчання Збройних сил України відбулися на Приазов’ї.

На одному з військових полігонів під Маріуполем тривали змагання на найкращий розрахунок протитанкових ракетних комплексів. У навчаннях брали участь підрозділи, залучені до операції Об'єднаних сил на Донбасі. Для багатьох військовослужбовців ці змагання стали першим досвідом стрільби з протитанкових ракетних комплексів. Про це 12 листопада повідомили в сюжеті, який був опублікований на сторінці прес-центру штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що бійці вчилися знищувати цілі умовного противника з ПТРК «Корсар», «Стугна», «Фагот», «Конкурс» та «Штурм». Також військові здавали нормативи зі спеціальної й технічної підготовки. Упродовж змагань судді оцінювали розрахунки за такими критеріями, як правильність і час виконання нормативів, а також влучність ведення вогню.

Деякі військовослужбовці підтвердили свій професіоналізм під час змагань.

На своєму «Фаготі» він зіграв ворогові, так би мовити, більше 50-ти концертів. І цього разу відпрацював не гірше, — йдеться у сюжеті про бойову вправність одного з військовослужбовців, яких з двох спроб вразив дві цілі.



Нагадаємо, Збройні сили України провели військові навчання біля окупованого Криму. У жовтні в Херсонській області на одному з полігонів тренувалися стріляти ракетами в умовного противника.