«Слуга народу» поповнилася трьома нардепами

"Слуга народа". Фото:УП

https://racurs.ua/ua/n162981-sluga-narodu-popovnylasya-troma-nardepamy.html

Ракурс

«Слуга народу», президентська партія, отримала ще трьох нових нардепів. Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала народними депутатами Сергія Козиря і Віталія Войцехівського.

Вони були обрані до Верховної Ради на проміжних виборах 31 жовтня в округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). Відповідне рішення ухвалила на засідання ЦВК у п’ятницю, 12 листопада.

Також народним депутатом зареєстрували Сергія Кострійчука, яких пройшов до парламенту за виборчим списком партії «Слуга народу» на позачергових виборах 2019 року у зв’язку зі складенням депутатського мандату Іриною Верещук.

Зареєстровані народні депутати після складення присяги на засіданні Верховної Ради зможуть отримати постійні посвідчення народних депутатів.

Як відомо, 31 жовтня в Україні пройшли проміжні вибори до Верховної Ради у двох виборчих округах — № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

Згідно з результатами на окрузі № 184 переміг кандидат від «Слуги народу», екс-голова Херсонської ОДА Сергій Козир (62,6%), на окрузі № 197 — також кандидат від «Слуги народу», мер міста Золотоноша Віталій Войцехівський (46,1%).

Крім того, 9 листопада ЦВК визнала обраним народним депутатом за списком партії «Слуга народу» Сергія Кострійчука, який проходить до парламенту у зв’язку з призначенням Ірини Верещук на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та достроковим припиненням її депутатських повноважень.