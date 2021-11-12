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Ракурс
Періс Хілтон. Фото: istock

Знайшла принца — Періс Хілтон уперше вийшла заміж у 40 років (ФОТО)

12 лис 2021, 16:00
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Періс Хілтон, світська діва та телезірка 2000-х років, уперше вийшла заміж у 40 років. Нареченим законодавиці моди став її одноліток, бізнесмен Картер Реум.

Таку заяву вона зробила у своєму Instagram.

Допис Періс. Скріншот: Instagram

Молодята побралися в приватному маєтку в Лос-Анджелесі. Після весілля діва запланувала ще дві вечірки, які одночасно будуть знімати для нового документального реаліті-серіалу про життя знаменитості. Це буде видовище на 13 серій «Закохана Періс» (Paris in Love). Весільну сукню Періс Хілтон начебто обрала в останній день перед весіллям.

Я хотіла, щоби шанувальники побачили, що я знайшла свого чарівного принца та своє щасливе казкове весілля, — розповідала Хілтон.


Вона додала, що це буде вечірка на три дні, протягом якої планувала змінити десять суконь.

Періс Хілтон — спадкоємиця сімейного бізнесу, який включає глобальну мережу готелів та курортів Hilton, заручилася з Реумом у 2019 році, до того вони тривалий час приятелювали. Це вже треті заручини світської левиці, але до вівтаря справа дійшла вперше. За її словами, з чоловіком у неї трапилася «неймовірна хімія» — одразу після першого побачення пара не проводила жодної ночі окремо.

Джерело: Ракурс


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