Керівник донецької тюрми «Ізоляція» розповів про тортури. Фото:

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Денис Куліковський, колишній керівник катівні «Ізоляція» в окупованому Донецьку, дав свідчення слідчим.

Кат розповів, що був інспектором охорони «Ізоляції» та слідкував за безпекою до грудня 2014 року. Потім його призначили керівником катівні. Він вибивав «правдиві свідчення» з тих, людей, які відмовлялися співпрацювати. Під час кожного допиту з тортурами були присутні співробітники ФСБ Росії, бойовики. Якщо людина втрачала свідомість, її до тями приводив лікар. Уривки свідчень опублікував прес-центр Служби безпеки України в YouTube.

«Тапік», він же телефонний апарат, прив’язували або до ніг, або до пальців ніг. Або «Док», який це все робив, він же Симонов Станіслав, прив’язував до геніталій, — розповів Куліковський.

Екс-керівник «Ізоляції» додав, що Симонов завжди їздив із валізкою з ліками, бо був лікарем у підрозділі так званого Центру спеціальних операцій Міністерства держбезпеки ДНР.

За словами Куліковського, в’язнів тримали в окремій камері, де відсутній туалет. Людей у вбиральню не водили, а давали лише пляшку. Також людині наказували добу стояти й не рухатися. В’язня не годували, не давали пити. Все це робилося, щоб витягнути потрібні свідчення.

Затриманий розповів, що керував катівнею до 2015 року, а потім у нього виник конфлікт з охоронцем катівні, коли вони пили алкоголь. Після загибелі цього бойовика Куліковський більше не очолював «Ізоляцію», але працював у тюрмі до 2018 року.

Також кат розповів, що на території «Ізоляції» готували напад на заступника начальника контррозвідки СБУ Донеччини Олександра Хараберюша. Авто співробітника спецслужби підірвали 31 березня 2017 року, за його вбивство 12 років тюрми дали жительці Донецька Юлії Прасоловій.

Нагадаємо, Дениса Куліковського, одного з керівників облаштованої бойовиками на території заводу «Ізоляція» в окупованому Донецьку в’язниці, затримали 9 листопада. Наступного дня, 10 листопада, Приморський райсуд Маріуполя обрав йому запобіжний захід. Підозрюваного у жорстоких злочинах суд відправив до СІЗО на 60 днів без можливості внесення застави.