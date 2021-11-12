Руководитель донецкой тюрьмы «Изоляция» рассказал о пытках. Фото:

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Денис Куликовский, бывший руководитель з тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке, дал показания следователям.

Палач рассказал, что был инспектором охраны «Изоляции» и следил за безопасностью до декабря 2014 года. Потом его назначили руководителем тюрьмы. Он выбивал «правдивые показания» из тех, людей, которые отказывались сотрудничать. Во время каждого допроса с пытками присутствовали сотрудники ФСБ России, боевики. Если человек терял сознание, его в сознание приводил врач. Отрывки показаний опубликовал пресс-центр Службы безопасности Украины в YouTube.

«Тапик», он же телефонный аппарат, привязывали либо к ногам, либо к пальцам ног. Или «Док», который это все делал, он же Симонов Станислав, привязывал к гениталиям, — рассказал Куликовский.

Экс-руководитель «Изоляции» добавил, что Симонов всегда ездил с чемоданчиком с лекарствами, потому что был врачом в подразделении так называемого Центра специальных операций Министерства госбезопасности ДНР.

По словам Куликовского, заключенных держали в одиночной камере, где отсутствует туалет. Людей в уборную не водили, а давали только бутылку. Также человеку приказывали сутки стоять и не двигаться. Узника не кормили, не давали пить. Все это делалось, чтобы вытащить нужные показания.

Задержанный рассказал, что руководил местом пыток до 2015 года, а затем у него возник конфликт с охранником тюрьмы, когда они пили алкоголь. После гибели этого боевика Куликовский больше не возглавлял «Изоляцию», но работал в тюрьме до 2018 года.

Также палач рассказал, что на территории «Изоляции» готовили нападение на заместителя начальника контрразведки СБУ Донецкой области Александра Хараберюша. Авто сотрудника спецслужбы взорвали 31 марта 2017 года, за его убийство 12 лет тюрьмы дали жительнице Донецка Юлии Прасоловой.

Напомним, Дениса Куликовского, одного из руководителей обустроенной боевиками на территории завода «Изоляция» в оккупированном Донецке тюрьмы, задержали 9 ноября. На следующий день, 10 ноября, Приморский райсуд Мариуполя избрал ему меру пресечения. Подозреваемого в жестоких преступлениях суд отправил в СИЗО на 60 дней без возможности внесения залога.