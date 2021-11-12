Пингвин. Фото: BBC

https://racurs.ua/n162977-uehal-na-kurort-pingvin-sbejal-iz-antarktidy-v-novuu-zelandiu-foto.html

Ракурс

Пингвин сбежал из Антарктиды в Новую Зеландию — его нашли жители побережья на одном из пляжей.

Этот вид пингвинов гнездится исключительно у берегов Антарктиды. Об этом сообщает BBC.

Пингвин Адели ранее замечался у берегов Новой Зеландии всего три раза. Прошлые разы были в 1962 и 1993 годах.

Колонии этого вида пингвинов были впервые открыты французским исследователем Жюлем Дюмон-Дюрвилем в 1840 году. Он назвал их именем своей жены — Адели, а место обнаружения птиц — Землей Адели. Первым пингвина на пляже заметил местный житель, но сначала подумал, что это большая мягкая игрушка.

По его словам, пока он дожидался прибытия спасателей, больше всего волнений вызывало то, что пингвин может снова пойти в воду. В его состоянии он стал бы легкой добычей морских хищников. Кроме того, на пляже, куда прибило пингвина, часто выгуливают собак без поводков.

Анализы Пингу показали, что животное истощено и обезвожено. Уже несколько дней пингвин получает питание через специальную трубочку. Когда он полностью оправится, его выпустят у воды, но захочет ли он проделать обратный путь в Антарктиду, ученые не знают.

По их словам, если случаи появления пингвинов Адели участятся, это будет тревожным знаком, свидетельствующим об изменениях среды обитания этих животных.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый вид гигантских пингвинов обнаружили школьники из Новой Зеландии — во время похода они нашли останки доисторических животных, которые жили миллиарды лет тому назад.

Источник: BBC