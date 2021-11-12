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Ракурс
Больше 1 млн ударов молнии за ночь зарегистрировали в Австралии. Фото: RAKESH BAKSHI

Больше 1 млн ударов молнии за ночь зарегистрировали в Австралии (ФОТО, ВИДЕО)

12 ноя 2021, 15:34
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Более 1 млн ударов молний во время гроз зарегистрировали за одну ночь в Австралии.

Метеорологи зафиксировали 1,37 млн разрядов в центральной и восточной частях страны. К ним относятся как удары молний в небе, так и возле земли. Об этом сообщает Meacham 9news.com.au.

В среду на северной территории выпало около 100 мм дождя, что стало самым сильным ежедневным количеством дождя за более чем 20 лет. В результате интенсивных осадков дороги были затоплены, а реки вышли из берегов.


Напомним, молния шесть раз подряд попала в одно и то же место. Инцидент произошел в Канаде. Молния попала в телебашню CN в крупнейшем городе страны — Торонто. Момент удалось заснять очевидцам.

Источник: 9news.com.au

Источник: Ракурс


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