Больше 1 млн ударов молнии за ночь зарегистрировали в Австралии. Фото: RAKESH BAKSHI

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Более 1 млн ударов молний во время гроз зарегистрировали за одну ночь в Австралии.

Метеорологи зафиксировали 1,37 млн разрядов в центральной и восточной частях страны. К ним относятся как удары молний в небе, так и возле земли. Об этом сообщает Meacham 9news.com.au.

В среду на северной территории выпало около 100 мм дождя, что стало самым сильным ежедневным количеством дождя за более чем 20 лет. В результате интенсивных осадков дороги были затоплены, а реки вышли из берегов.

Напомним, молния шесть раз подряд попала в одно и то же место. Инцидент произошел в Канаде. Молния попала в телебашню CN в крупнейшем городе страны — Торонто. Момент удалось заснять очевидцам.

Источник: 9news.com.au