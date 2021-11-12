С моста Патона падают обломки, скришнот видео

https://racurs.ua/n162975-betonnye-oblomki-padaut-v-dnepr-v-kieve-rushitsya-most-patona-video.html

Ракурс

В Киеве с моста Патона начали отпадать куски конструкции. При этом автомобильное движение по мосту не прекращается.

Об этом свидетельствует снятое очевидцами инцидента видео, появившееся в соцсетях.

Следует добавить, что КГГА еще в августе обвиняла Антимонопольный комитет в затягивании работ по ремонту моста.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» уже дважды проводила официальную процедуру закупок разработки проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е. О. Патона. Однако из-за отклонения результатов тендеров Антимонопольным комитетом процесс затягивается, — утверждалось в сообщении, опубликованном тогда пресс-службой КГГА.



В ведомстве тогда отмечалось, что на мосту было запланировано провести ремонт проезжей части и тротуаров, а также ремонт опорных частей, колонн и других частей конструкции моста. Кроме того, планируется увеличить количество полос на мосту с семи до восьми.

Напомним, в июле в Киеве «устал» еще один мост.