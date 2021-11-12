З мосту Патона падають уламки, скрішнот відео

https://racurs.ua/ua/n162975-betonni-ulamky-padaut-u-dnipro-u-kyievi-ruynuietsya-mist-patona-video.html

Ракурс

У Києві з мосту Патона почали відпадати шматки конструкції. При цьому автомобільний рух мостом не припиняється.

Про це свідчить зняте очевидцями інциденту відео, яке з’явилося у соцмережах.

Варто додати, що КМДА ще в серпні звинувачувало Антимонопольний комітет у затягуванні робіт з ремонту мосту.

Комунальна корпорація «Київавтодор» уже двічі проводила офіційну процедуру закупівель щодо розробки проектно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона. Однак через відхилення результатів тендерів Антимонопольним комітетом процес затягується, — стверджувалося в повідомленні, опублікованому тоді прес-службою КМДА.

У відомстві тоді зазначали, що на мосту було заплановано провести ремонт проїжджої частини та тротуарів, а також ремонт опорних частин, колон та інших частин конструкції мосту. Крім того, заплановано збільшити кількість смуг на мосту з семи до восьми.

Нагадаємо, у липні в Києві «втомився» ще один міст.