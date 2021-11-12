Кулеба назвав 12 відкритих для вакцинованих українців країн ЄС, фото - BBC-Україна

https://racurs.ua/ua/n162974-kuleba-nazvav-12-vidkrytyh-dlya-vakcynovanyh-ukrayinciv-krayin-ies.html

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В умовах нового коронавірусного карантину і ковід-спалаху Євросоюз виключив Україну з переліку безпечних для подорожей країн. Утім, тепер кожна держава окремо ухвалює рішення, чи забороняти українцям вʼїзд.

Понад третина держав Євросоюзу залишила кордони відкритими.

Ми поки уникаємо ситуації тотального локдауну, який був у 2020 році, — сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 12 листопада і перелічив ці держави.

У переліку поки такі країни: Кіпр, Естонія, Хорватія, Чехія, Данія, Австрія, Бельгія, Ірландія, Швеція, Франція, Словаччина та Нідерланди.

Уряди деяких з цих країн вимагають пройти повну вакцинацію сертифікованими у ЄС препаратами (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford-AstraZeneca).

Йдеться про Естонію, Чехію, Данію, Швецію, Францію, Словаччину, Бельгію, Ірландію та Хорватію. Австрія приймає і туристів, які вакциновані препаратом CoronaVac.

Кулеба радить перед планування подорожі користатися ресурсом МЗС — tripadvisor.mfa.gov.ua.

Глава української дипломатії підкреслив, що МЗС продовжує працювати із партнерами в ЄС, аби зберегти максимальну свободу подорожей для громадян України.

Згодом Кулеба повідомив, що Іспанія долучилася до списку країн ЄС, куди пускатимуть вакцинованих українців.