Євросоюз виключив Україну із “зеленого” списку - які наслідки, фото - DW

https://racurs.ua/ua/n162858-ievrosouz-vykluchyv-ukrayinu-iz-zelenogo-spysku-yaki-naslidky.html

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Країни ЄС по-різному реагують на рішення Євросоюзу виключити Україну із «зеленого списку» для в’їзду до ЄС.

Бельгія 9 листопада закрила доступ до країни українців (навіть вакцинованих). А ось Кіпр та Естонія заявили, що закривати кордони не будуть.

Про це повідомив міністр закордонних справ Кулеба у Twitter. Більшість країн ЄС поки залишаються відкритими для вакцинованих українців (окрім Бельгії, Болгарії та Мальти).

Наприклад, ще дві країни після Кіпру — Хорватія і Естонія — вирішили не закривати свої кордони для українців після вилучення України із «зеленого списку» ЄС. Вони зберегли всі можливості подорожей для громадян, які пройшли повну вакцинацію.

Нагадаємо, що Європейський Союз 9 листопада офіційно виключив Україну зі списку безпечних країн для подорожей, зважаючи на ситуацію з захворюваністю COVID-19 у країні.

Італія, навпаки, поки що не викреслила Україну зі списку небезпечних країн. Причому в’їзд сюди дозволений не лише щепленим українцям, а й лише з ПЛР-тестом — у цьому випадку потрібно пройти п’ятиденний карантин.

Італія визнає COVID-сертифікати у додатку «Дія». Для в’їзду необхідно заповнити форму санітарного контролю Passenger Locator Form.

Франція поки нічого не змінювала у правилах в’їзду для українців.

Іспанці одні з найлояльніших по відношенню до українців і пускають усіх підряд — незалежно від мети візиту та нещеплених теж. Мадрид поки що залишив Україну в «зеленому» списку країн (діє до 14 листопада, далі переглядатиметься).

У Німеччину можна лише вакцинованим мандрівникам, зі щепленням BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield та Johnson & Johnson. Крім того, необхідно оформити поліс медичного страхування на весь час перебування в країні. Інші можуть в’їхати лише у разі невідкладної необхідності за наявності негативного тесту.

Вакциновані туристи можуть в’їжджати в Польщу за наявності документального підтвердження повного курсу вакцинації вакциною, зареєстрованою в ЄС.

COVID-сертифікат, виданий в Україні, приймається на тих самих умовах, що й європейський сертифікат — підходить електронний документ у «Дії» чи паперовий аналог (або документ про одужання від Covid-19).

Для невакцинованих громадян передбачено 10-денну самоізоляцію, яку можна скоротити, якщо зробити ПЛР-тест, але проходити тестування не раніше сьомого дня перебування у Польщі.

Українці можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень. Причому наземний транспорт не потребує ні ковід-сертифіката, ні тесту. Винятком є подорож літаком. Для цього додатково потрібний сертифікат про вакцинацію або тест. Причому приймається виключно негативний тест ПЛР, негативний тест на антиген не приймається.

Австрійці також, як і раніше, пускають українців з будь-якою метою поїздки — і щеплених, і без вакцини. Але нещеплених відправлять на карантин.

Перевірити актуальні умови перетину кордону з тією чи іншою державою можна на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua, а також у відповідному чат-боті в Телеграм.