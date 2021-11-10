Евросоюз исключил Украину из «зеленого» списка — какие последствия

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Страны ЕС по-разному реагируют на решение Евросоюза исключить Украину из зеленого списка для въезда в ЕС.

Бельгия 9 ноября закрыла доступ в страну украинцев (даже вакцинированных). А вот Кипр и Эстония заявили, что закрывать границы не будут.

Об этом сообщил министр иностранных дел Кулеба в Twitter. Большинство стран ЕС пока остается открытым для вакцинированных украинцев (кроме Бельгии, Болгарии и Мальты).

Например, еще две страны после Кипра — Хорватия и Эстония — решили не закрывать свои границы для украинцев после исключения Украины из «зеленого списка» ЕС. Они сохранили все возможности для граждан, которые прошли полную вакцинацию.

Напомним, что Европейский союз 9 ноября официально исключил Украину из списка безопасных стран для путешествий, учитывая ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране.

Италия, напротив, пока не вычеркнула Украину из списка опасных стран. Причем въезд сюда разрешен не только вакцинированным украинцам, но и только с ПЦР-тестом — в этом случае нужно пройти пятидневный карантин.

Италия признает COVID-сертификаты в приложении «Дія». Для въезда нужно заполнить форму санитарного контроля Passenger Locator Form.

Франция пока ничего не меняла в правилах въезда для украинцев.

Испанцы одни из самых лояльных к украинцам и пускают всех подряд — независимо от цели визита и непривитых тоже. Мадрид пока оставил Киев в «зеленом» списке стран (действует до 14 ноября, будет дальше пересматриваться).

В Германию можно только вакцинированным путешественникам, с прививкой BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson & Johnson. Кроме того, нужно оформить полис медицинского страхования на все время пребывания в стране. Остальные могут въехать только в случае неотложной необходимости при наличии отрицательного теста.

Вакцинированные туристы могут въезжать в Польшу при документальном подтверждении полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС.

COVID-сертификат, выданный в Украине, принимается на тех же условиях, что и европейский сертификат — подходит электронный документ в «Дії» или бумажный аналог (или документ о выздоровлении от Covid-19).

Для невакцинированных граждан предусмотрена 10-дневная самоизоляция, которую можно сократить, если сделать ПЦР-тест, но проходить тестирование надо не раньше седьмого дня пребывания в Польше.

Украинцы могут пересекать украино-венгерскую границу без ограничений. Причем наземный транспорт не нуждается ни в ковид-сертификате, ни в тесте. Исключение является путешествие самолетом. Для этого дополнительно необходим сертификат о вакцинации или тесте. Причем принимается исключительно отрицательный тест ПЦР, отрицательный тест на антиген не принимается.

Австрийцы также по-прежнему пускают украинцев — и привитых, и без вакцины. Но непривитых отправят на карантин.

Проверить актуальные условия пересечения границы с тем или иным государством можно на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua, а также в соответствующем чате в Телеграм.