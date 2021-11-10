Коронавирус в Украине — Минздрав назвал регионы с переполненными больницамиhttps://racurs.ua/n162857-koronavirus-v-ukraine-minzdrav-nazval-regiony-s-perepolnennymi-bolnicami.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться — по состоянию на 10 ноября 17 областей остаются в «красные» карантинной зоне.
За минувшие сутки больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской области — 1 тыс. 792 больных и в Киеве — 1 тыс. 740 больных. В Харьковской области заболели 1 тыс. 719 человек, в Полтавской 1 тыс. 591 человек. Еще 1 тыс. 572 больных обнаружили в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Загруженность коек с кислородом при норме 65% превышена в следующих областях:
- Киев — 69,1%;
- Волынская область — 67%;
- Днепропетровская область — 65,4%;
- Донецкая область — 84,5%;
- Житомирская область — 69,1%;
- Ивано-Франковская область — 75%;
- Запорожская область — 74,3%;
- Львовская область — 73%;
- Николаевская область — 81,1%;
- Одесская область — 75,3%;
- Ровенская область — 73,1%;
- Сумская область — 76,6%;
- Хмельницкая область — 76,1%;
- Черниговская область — 76,2%.
В «оранжевой» зоне, которая представлена Винницкой, Закарпатской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областями, уровень загруженности коек с кислородом превышен лишь на Винничине — 67,1%.
Напомним, 9 ноября коронавирус в Украине обнаружили у 23 тыс. 283 граждан. В больницы попали 5 тыс. 652 инфицированных. Умерли от тяжелой болезни 816 украинцев.