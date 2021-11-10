Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Минздрав назвал регионы с переполненными COVID-больницами. Фото: Инфекционная больница Львова

Коронавирус в Украине — Минздрав назвал регионы с переполненными больницами

10 ноя 2021, 12:15
999

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться — по состоянию на 10 ноября 17 областей остаются в «красные» карантинной зоне.

За минувшие сутки больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской области — 1 тыс. 792 больных и в Киеве — 1 тыс. 740 больных. В Харьковской области заболели 1 тыс. 719 человек, в Полтавской 1 тыс. 591 человек. Еще 1 тыс. 572 больных обнаружили в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Загруженность коек с кислородом при норме 65% превышена в следующих областях:

  • Киев — 69,1%;
  • Волынская область — 67%;
  • Днепропетровская область — 65,4%;
  • Донецкая область — 84,5%;
  • Житомирская область — 69,1%;
  • Ивано-Франковская область — 75%;
  • Запорожская область — 74,3%;
  • Львовская область — 73%;
  • Николаевская область — 81,1%;
  • Одесская область — 75,3%;
  • Ровенская область — 73,1%;
  • Сумская область — 76,6%;
  • Хмельницкая область — 76,1%;
  • Черниговская область — 76,2%.

В «оранжевой» зоне, которая представлена Винницкой, Закарпатской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областями, уровень загруженности коек с кислородом превышен лишь на Винничине — 67,1%.


Таблица: Минздрав

Напомним, 9 ноября коронавирус в Украине обнаружили у 23 тыс. 283 граждан. В больницы попали 5 тыс. 652 инфицированных. Умерли от тяжелой болезни 816 украинцев.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров