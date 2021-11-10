Минздрав назвал регионы с переполненными COVID-больницами. Фото: Инфекционная больница Львова

https://racurs.ua/n162857-koronavirus-v-ukraine-minzdrav-nazval-regiony-s-perepolnennymi-bolnicami.html

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться — по состоянию на 10 ноября 17 областей остаются в «красные» карантинной зоне.

За минувшие сутки больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской области — 1 тыс. 792 больных и в Киеве — 1 тыс. 740 больных. В Харьковской области заболели 1 тыс. 719 человек, в Полтавской 1 тыс. 591 человек. Еще 1 тыс. 572 больных обнаружили в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Загруженность коек с кислородом при норме 65% превышена в следующих областях:

Киев — 69,1%;

Волынская область — 67%;

Днепропетровская область — 65,4%;

Донецкая область — 84,5%;

Житомирская область — 69,1%;

Ивано-Франковская область — 75%;

Запорожская область — 74,3%;

Львовская область — 73%;

Николаевская область — 81,1%;

Одесская область — 75,3%;

Ровенская область — 73,1%;

Сумская область — 76,6%;

Хмельницкая область — 76,1%;

Черниговская область — 76,2%.

В «оранжевой» зоне, которая представлена Винницкой, Закарпатской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областями, уровень загруженности коек с кислородом превышен лишь на Винничине — 67,1%.

Напомним, 9 ноября коронавирус в Украине обнаружили у 23 тыс. 283 граждан. В больницы попали 5 тыс. 652 инфицированных. Умерли от тяжелой болезни 816 украинцев.