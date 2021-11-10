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МОЗ назвало регіони з переповненими COVID-лікарнями. Фото: Інфекційна лікарня Львова

Коронавірус в Україні — МОЗ назвало регіони з переповненими лікарнями

10 лис 2021, 12:15
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися — станом на 10 листопада 17 областей залишаються у «червоні» карантинній зоні.

За минулу добу найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській області — 1 тис. 792 хворих та в Києві — 1 тис. 740 хворих. У Харківській області захворіли 1 тис. 719 осіб, у Полтавській 1 тис. 591 осіб. Ще 1 тис. 572 хворих виявили в Одеській області. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

  • Завантаженість ліжок із киснем при нормі 65% перевищена в наступних областях:
  • Київ — 69,1%;
  • Волинська область — 67%;
  • Дніпропетровська область — 65,4%;
  • Донецька область — 84,5%;
  • Житомирська область — 69,1%;
  • Івано-Франківська область — 75%;
  • Запорізька область — 74,3%;
  • Львівська область — 73%;
  • Миколаївська область — 81,1%;
  • Одеська область — 75,3%;
  • Рівненська область — 73,1%;
  • Сумська область — 76,6%;
  • Хмельницька область — 76,1%;
  • Чернігівська область — 76,2%.

У «помаранчевій» зоні, яка представлена Вінницькою, Закарпатською, Полтавською, Харківською, Черкаською та Чернівецькою областями, рівень завантаженості ліжок із киснем перевищено лише на Вінниччині — 67,1%.


Таблица: Минздрав

Нагадаємо, 9 листопада коронавірус в Україні виявили у 23 тис. 283 громадян. До лікарень потрапили 5 тис. 652 інфікованих. Померли від важкої хвороби 816 українців.

Джерело: Ракурс


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