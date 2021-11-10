Коронавірус в Україні — МОЗ назвало регіони з переповненими лікарнямиhttps://racurs.ua/ua/n162857-koronavirus-v-ukrayini-moz-nazvalo-regiony-z-perepovnenymy-likarnyamy.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися — станом на 10 листопада 17 областей залишаються у «червоні» карантинній зоні.
За минулу добу найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській області — 1 тис. 792 хворих та в Києві — 1 тис. 740 хворих. У Харківській області захворіли 1 тис. 719 осіб, у Полтавській 1 тис. 591 осіб. Ще 1 тис. 572 хворих виявили в Одеській області. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
- Завантаженість ліжок із киснем при нормі 65% перевищена в наступних областях:
- Київ — 69,1%;
- Волинська область — 67%;
- Дніпропетровська область — 65,4%;
- Донецька область — 84,5%;
- Житомирська область — 69,1%;
- Івано-Франківська область — 75%;
- Запорізька область — 74,3%;
- Львівська область — 73%;
- Миколаївська область — 81,1%;
- Одеська область — 75,3%;
- Рівненська область — 73,1%;
- Сумська область — 76,6%;
- Хмельницька область — 76,1%;
- Чернігівська область — 76,2%.
У «помаранчевій» зоні, яка представлена Вінницькою, Закарпатською, Полтавською, Харківською, Черкаською та Чернівецькою областями, рівень завантаженості ліжок із киснем перевищено лише на Вінниччині — 67,1%.
Нагадаємо, 9 листопада коронавірус в Україні виявили у 23 тис. 283 громадян. До лікарень потрапили 5 тис. 652 інфікованих. Померли від важкої хвороби 816 українців.