Кличко. Фото: бріфінг

https://racurs.ua/ua/n162856-u-kyievi-chergy-za-dovidkamy-pro-smert-i-v-krematoriy-klychko-vidpoviv-antyvaksam.html

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Віталій Кличко, мер Києва, жорстко відповів антиваксам і розповів про черги за довідками про смерть і в крематорій.

Він закликав киян вакцинуватися й не користуватися транспортом без нагальної потреби. Відповідну заяву Кличко зробив під час брифінгу.

У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть. І черги в крематорій. У нас черги зі швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це й говорить усілякі дурниці?! То підіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих, — заявив Кличко.

Зокрема, мер столиці наголосив, що зараз дедалі частіше госпіталізують хворих на коронавірус дітей, оскільки мутований штам «Дельта», як зазначають медики, — більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей.

Наразі в лікарнях Києва перебувають 85 дітей із коронавірусом та підозрою на захворювання. Четверо з них — у реанімаціях. Це рекордна кількість хворих дітей за всі хвилі коронавірусу. Тому наступного тижня учні, зокрема й молодшої школи (1−4 класів), за парти не повернуться й навчатимуться в дистанційному режимі.

У Києві за добу 9 листопада зафіксували 1 тис. 740 випадків захворювання на Covid-19 та рекордні 73 летальних випадки від ускладнень, понад 500 хворих госпіталізували.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні сягає пікових значень. За минулу добу, 9 листопада, вірус виявили у 23 тис. 283 громадян. До лікарень потрапили 5 тис. 652 інфікованих.