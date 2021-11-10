Кличко. Фото: брифинг

https://racurs.ua/n162856-v-kieve-ocheredi-za-spravkami-o-smerti-i-v-krematoriy-klichko-otvetil-antivaksam.html

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Виталий Кличко, мэр Киева, жестко ответил антиваксам и рассказал об очередях за справками о смерти и в крематорий.

Он призвал киевлян вакцинироваться и не пользоваться транспортом без необходимости. Соответствующее заявление Кличко сделал во время брифинга.

У нас очереди в ритуальную службу за справками о смерти. И очереди в крематорий. У нас очереди из скорых в приемных отделениях больниц. Кто-то не верит в это и говорит всякую ерунду? Так пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных, — заявил Кличко.

В частности, мэр столицы подчеркнул, что сейчас все чаще госпитализируют больных коронавирусом детей, поскольку мутировавший штамм «Дельта», как отмечают медики, более агрессивен и поражает молодых людей и детей.

В настоящее время в больницах Киева находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. Четверо из них — в реанимациях. Это рекордное количество больных детей за все волны коронавируса. Поэтому на следующей неделе ученики, в том числе и младшей школы (1−4 классов), за парты не вернутся и будут учиться в дистанционном режиме.

В Киеве за сутки 9 ноября зафиксировали 1 тыс. 740 случаев заболевания Covid-19 и рекордные 73 летальных случая от осложнений, более 500 больных госпитализировали.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине достигает пиковых значений. За прошедшие сутки, 9 ноября, вирус обнаружили у 23 тыс. 283 граждан. В больницы попали 5 тыс. 652 инфицированных.