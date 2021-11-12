Кулеба назвал 12 открытых для вакцинированных украинцев стран ЕС

https://racurs.ua/n162974-kuleba-nazval-12-otkrytyh-dlya-vakcinirovannyh-ukraincev-stran-es.html

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В условиях нового коронавирусного карантина и ковид-вспышки Евросоюз исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран. Впрочем, теперь каждое государство принимает решение, запрещать ли украинцам въезд.

Более трети государств Евросоюза оставили границы открытыми.

Мы пока избегаем ситуации тотального локдауна, которая была в 2020 году, — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 12 ноября и перечислил эти государства.

В списке пока такие страны: Кипр, Эстония, Хорватия, Чехия, Дания, Австрия, Бельгия, Ирландия, Швеция, Франция, Словакия и Нидерланды.

Правительства некоторых из этих стран требуют полную вакцинацию сертифицированными в ЕС препаратами (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford-AstraZeneca).

Речь идет об Эстонии, Чехии, Дании, Швеции, Франции, Словакии, Бельгии, Ирландии и Хорватии. Австрия принимает также туристов, вакцинированных препаратом CoronaVac.

Кулеба советует перед планированием путешествия пользоваться ресурсом МИД — tripadvisor.mfa.gov.ua.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что МИД продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для граждан Украины.

Впоследствии Кулеба сообщил, что Испания также присоединилась к списку стран ЕС, куда будут пускать вакцинированных украинцев.