Раритетная "копейка". Фото: Motor

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Ракурс

ВАЗ, которому более 50 лет, удалось откопать в идеальном состоянии в одном из гаражей в Хмельницкой области.

Раннюю «Копейку» забыли в гараже на многие годы. Об этом сообщает Motor.

Автомобиль был выпущен в очень редком цвете. О нахождении «капсулы времени» рассказал автомобильный блогер Roma Urraco. Он рассказал, что в одном из гаражей небольшого населенного пункта отыскал ВАЗ-2101 образца 1972 года, окрашенный редкими темно-серыми цветами. Пробег раритетного транспортного средства, всю жизнь принадлежавшего одному владельцу, составляет всего 34 тыс. км.

По словам нынешнего владельца, в 1972 году его родственник приобрел новый ВАЗ 2101, ставший первой «копейкой» в их населенном пункте. Мужчина очень редко эксплуатировал автомобиль и большую часть жизни «копейка» провела в гараже.

Редкий экземпляр окрашен в редкий темно-серый оттенок. В такой цвет советские инженеры красили кузова «копеек» в первые несколько лет выпуска. Раритетный автомобиль никогда не ремонтировали, однако из-за простоя в сарае на кузове присутствуют мелкие дефекты.

В идеальном состоянии сохранился и коричневый салон автомобиля. Кроме того, «копейка» до сих пор обута в заводскую резину, а в багажнике находится насос, домкрат и родной набор инструментов. В движение ранний ВАЗ-2101 приводит 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 64 лошадиные силы. Максимальная скорость модели составляет 142 километра в час.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг лучших авто в 2021 году составила американская аналитическая компания J. D. Power. Она провела исследование и выбрала лучшие автомобили по мнению владельцев. В то же время массовые бренды повысили свою привлекательность и сократили разрыв с марками премиум-класса.

Источник: Motor