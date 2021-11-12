Жителя Сумщины оштрафовали за нарушение требований карантина, фото: «РИА»

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Ракурс

В Сумской области местного жителя оштрафовали за пребывание на улице без паспорта, что является нарушением требований карантина. Мужчину поздно вечером 1 ноября в селе Хмелив Роменского района Хмельницкой области остановили полицейские с просьбой предоставить документ, которого у него не было.

8 ноября Роменский горрайонный суд принял решение оштрафовать мужчину на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина. Также он должен оплатить 454 грн судебного сбора. Об этом говорится в материалах решения суда, опубликованных в Едином реестре судебных решений.

В то же время у ответчика есть 10 дней на обжалование приговора суда. Если за это время не будет подана апелляция, решение суда вступит в силу. В случае подачи апелляционной жалобы постановление Роменского горрайонного суда, если оно не отменено, вступит в законную силу после рассмотрения дела апелляционным судом.

Отмечается, что суд, вынося приговор, руководствовался тем, что постановление правительства о введении в Украине карантина запрещает гражданам находиться на улице без документов, удостоверяющих личность.