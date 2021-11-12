Жителя Сумщини оштрафували за порушення вимог карантину, фото: «РІА»

https://racurs.ua/ua/n162972-na-17-tys-grn-za-vidsutnist-pasporta-na-vulyci-oshtrafuvaly-jytelya-sumschyny.html

Ракурс

На Сумщині місцевого жителя оштрафували за перебування на вулиці без паспорта, що є порушенням вимог карантину. Чоловіка пізно ввечері 1 листопада у селі Хмелів Роменського району Хмельницької області зупинили поліцейські з проханням надати документ, якого той при собі не мав.

8 листопада Роменський міськрайонний суд ухвалив рішення оштрафувати чоловіка на 17 тис. грн за порушення правил карантину. Також він має сплатити 454 грн судового збору. Про це йдеться в матеріалах рішення суду, опублікованих в Єдиному реєстрі судових рішень.

Водночас відповідач має 10 днів на оскарження вироку суду. Якщо за цей час не буде подано апеляції, рішення суду набуде чинності. У разі подання апеляційної скарги постанова Роменського міськрайонного суду, якщо вона не скасована, набуде законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Зазначається, що суд, ухвалюючи вирок, керувався тим, що постанова уряду про запровадження в Україні карантину забороняє громадянам перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу.