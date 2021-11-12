Смерть Полякова – поліція не знає, як наркотики потрапили в організм нардепа. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n162971-smert-polyakova-policiya-ne-znaie-yak-narkotyky-potrapyly-v-organizm-nardepa.html

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Антон Поляков, народний депутат від парламентської групи «За майбутнє", помер за загадкових обставин. Поліція розглядає дві версії загибелі нардепа.

Йдеться про добровільне вживання наркотиків або їх примусове потрапляння в організм, розповів начальник поліції Києва Іван Вигівський, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, наразі ще триває досудове розслідування. Вигівський відмовився розголошувати показання народного депутата України Анни Скороход через таємницю слідства.

У рамках розслідування проводиться понад 20 експертиз, отримано результати за чотирма з них.

Ми аналізуємо і відео, й інші дані. Наразі немає підстав вважати якусь версію головною, — сказав Вигівський.

Як відомо, 8 жовтня столична поліція отримала інформацію про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим народного депутата України Антона Полякова. Парламентар помер приблизно о 3.00. Результати розтину показали, що помер він через гостру коронарну недостатність та гостру ішемічну хворобу серця.

У столичній поліції повідомили, що причинами смерті Полякова могли бути хронічне захворювання або отруєння невідомою речовиною (самостійно або іншою особою). Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть».

Нагадаємо, співмешканка Полякова Ганна Скороход стверджує, що його вбили й він ніколи не вживав наркотиків. Вона також заявила, що вони з Поляковим були заручені та мали розписатися на його день народження.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»