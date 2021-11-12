Лерос отримав ще одну підозру - через "плівки Єрмака"

https://racurs.ua/ua/n162970-leros-otrymav-sche-odnu-pidozru-cherez-plivky-iermaka.html

Ракурс

Гео Лерос, позафракційний народний депутат України, отримав підозру у ще одному кримінальному провадженні.

У Держбюро розслідувань 12 листопада розповіли, що народному депутату України за невиконання рішення суду повідомлено про підозру за невиконання рішення суду, що набрало законної сили. Запобіжний захід Леросу обиратимуть сьогодні о 17.00 в Печерському райсуді Києва. Нардеп опублікував копію підозри у своїх соцмережах.

Слідчі ДБР встановили, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці в одній із соціальних мереж.

У цьому пості на своїй стоірнці у Фейсбук Гео Лерос оприлюднив декілька коротких відеозаписів, на яких людина, схожа на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, обговорює питання призначення на державні посади.

30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура після звернення Лероса відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційних злочинів при призначенні осіб до органів державної влади, а ДБР відкрило кримінальне провадження за заявою Андрія Єрмака у зв’язку з поширенням матеріалів про нібито продаж державних посад.

Нагадаємо, торік у вересні Денис Єрмак подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти нардепа Гео Лероса, який оприлюднив так звані «плівки Єрмака», у яких йшлося про корупційні схеми та торгівлю держпосадами. У червні брат голови ОП суд програв, але у серпні виграв апеляцію.

Суд визнав недостовірною інформацію і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Дениса Єрмака, поширену на офіційній сторінці народного депутата України Гео Лероса у Fаcebook, а саме: «Відеодокази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звісно, заробіток на державі».

Суд зобов’язав Лероса спростувати поширену ним інформацію щодо брата керівника Офісу президента «шляхом розміщення на своїй сторінці у Fаcebook тексту такого змісту: «Поширена мною інформація про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо «продажу» державних посад є недостовірною і не відповідає дійсності».

Після відкриття виконавчого провадження, накладення двох грошових стягнень, а також неодноразового попередження про кримінальну відповідальність за умисне невиконання судового рішення державний виконавець звернувся до ДБР з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, — йдеться в повідомленні ДБР.

11 червня 2020 року НАБУ відкрило два кримінальні провадження за фактом публікації та змісту записів розмов Дениса Єрмака, одне з них відкрито стосовно керівника Офісу президента Єрмака.

Того самого дня Зеленський публічно заявив, що Денис Єрмак, який став фігурантом записів про можливу корупцію при призначенні на державні посади, «точно не брав грошей» і «просто балакун». При цьому Лероса, який також був його позаштатним радником, глава держави назвав «аферистом».

11 листопада Леросу оголосили підозру за показаний президенту у Раді середній палець.