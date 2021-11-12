У «Дії» з’являться нові СOVID-сертифікати. Фото: Istock

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COVID-сертифікат для дітей пообіцяли запровадити в «Дії». Він буде доступним для дітей від 12 років, які отримали одну або дві дози вакцини проти коронавірусу.

Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка Марія Карчевич під час брифінгу.

За її словами, відтепер для отримання документа батькам необхідно зайти в «Дію» й додати свідоцтво про народження дитини.

Також у «Дії» запровадять сертифікат для тих, хто вже перехворів на коронавірус. Ця послуга в додатку «Дія» знаходиться на завершальній стадії тестування. Сертифікат після хвороби зможуть отримати ті, у кого сімейний лікар діагностував коронавірус і вніс дані в систему. Відповідний документ можна буде отримувати не частіше, ніж двічі на рік. Дійсним він вважатиметься тільки в тому випадку, якщо після одужання пройшло не більше 105 днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що цифровий COVID-сертифікат про одужання від коронавірусу можуть отримати українці вже з наступного тижня. Цей документ дозволятиме впродовж 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись у «жовтій» та «червоній» зонах карантину.