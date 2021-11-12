В «Дії» появятся новые СOVID-сертификаты

Сертификат. Фото: istock

https://racurs.ua/n162969-v-diyi-poyavyatsya-novye-sovid-sertifikaty.html

Ракурс

COVID-сертификат для детей пообещали ввести «Дії». Он будет доступен для детей от 12 лет, которые получили одну или две дозы вакцины от коронавируса.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Виктора Ляшко Мария Карчевич во время брифинга.

По ее словам, теперь для получения документа родителям необходимо зайти в «Дію» и добавить свидетельство о рождении ребенка.

Также в «Дії» введут сертификат для тех, кто уже переболел коронавирусом. Эта услуга в приложении «Дія» находится на завершающей стадии тестирования. Сертификат после болезни смогут получить те, у кого семейный врач диагностировал коронавирус и внес данные в систему. Соответствующий документ можно будет получать не чаще, чем дважды в год. Действительным он будет считаться только в том случае, если после выздоровления прошло не более 105 дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что цифровой COVID-сертификат о выздоровлении от коронавируса смогут получить украинцы уже на следующей неделе. Этот документ будет позволять в течение 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в «желтой» и «красной» зонах карантина.