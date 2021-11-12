Лерос получил еще одно подозрение — из-за «пленок Ермака»

https://racurs.ua/n162970-leros-poluchil-esche-odno-podozrenie-iz-za-plenok-ermaka.html

Ракурс

Гео Лерос, внефракционный народный депутат Украины, получил подозрение в еще одном уголовном производстве.

В Госбюро расследований 12 ноября сообщили, что народному депутату Украины объявили о подозрении за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу. Меру пресечения Леросу изберут 15 ноября в Печерском райсуде Киева. Нардеп опубликовал копию подозрения в своих соцсетях.

Следователи ГБР установили, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей.

В этом посту на своей странице в Фейсбуке Лерос обнародовал несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопрос назначения на государственные должности.

30 марта 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении граждан в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продажах государственных должностей.

В сентябре прошлого года Денис Ермак подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против нардепа Лероса, обнародовавшего так называемые «пленки Ермака», в которых речь шла о коррупционных схемах и торговле госдолжностями. В июне 2021 года брат председателя ОП суд проиграл, но в августе выиграл апелляцию.

Суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Дениса Ермака информацию, распространенную на официальной странице народного депутата Украины Лероса в Facebook, а именно: «Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжить государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве».

Суд обязал Лероса опровергнуть информацию о брате руководителя Офиса президента «путем размещения на своей странице в Facebook текста следующего содержания: «Распространенная мной информация о том, что Денис Ермак по заказу или по другим причинам совершает коррупционные действия по «продаже» государственных должностей недостоверная и не соответствует действительности».

После открытия исполнительного производства, наложения двух денежных взысканий, а также неоднократного предупреждения об уголовной ответственности за умышленное неисполнение судебного решения государственный исполнитель обратился в ГБР с уведомлением о совершении уголовного правонарушения, — говорится в сообщении ГБР.

11 июня 2020 года НАБУ открыло два уголовных производства по факту публикации и содержания записей разговоров Дениса Ермака, одно из них открыто в отношении руководителя Офиса президента Ермака.

В тот же день Зеленский публично заявил, что Денис Ермак, ставший фигурантом записей о возможной коррупции при назначении на государственные должности, «точно не брал денег» и «просто болтлив». При этом Лероса, также являвшегося его внештатным советником, глава государства назвал «аферистом».

11 ноября Леросу объявили подозрение за показанный президенту в Раде средний палец.