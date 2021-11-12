Смерть Полякова – полиция не знает, как наркотики попали в организм нардепа. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n162971-smert-polyakova-policiya-ne-znaet-kak-narkotiki-popali-v-organizm-nardepa.html

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Антон Поляков, народный депутат от парламентской группы «За будущее», умер при загадочных обстоятельствах. Полиция рассматривает две версии смерти нардепа.

Речь идет о добровольном употреблении наркотиков или их принудительном попадании в организм, рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, сейчас продолжается досудебное расследование. Выговский отказался разглашать показания народного депутата Украины Анны Скороход из-за тайны следствия.

В рамках расследования проводится более 20 экспертиз, получены результаты по четырем из них.

Мы анализируем и видео, и другие данные. Пока нет оснований считать какую-то версию главной, — сказал Выговский.

Как известно, 8 октября столичная полиция получила информацию о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Украины Антона Полякова. Парламентарий умер примерно в 3.00. Результаты вскрытия показали, что умер он из-за острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

В столичной полиции сообщили, что причинами смерти Полякова могли быть хроническое заболевание или отравление неизвестным веществом (самостоятельно или другим лицом). Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Напомним, сожительница Полякова Анна Скороход утверждает, что его убили и он никогда не употреблял наркотики. Она также заявила, что они с Поляковым были помолвлены и должны были расписаться на его день рождения.

Источник:«Интерфакс-Украина»