Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Раритетна "копійка". Фото: Motor

50-річний ВАЗ знайшли на Хмельниччині — «копійку» не ремонтували (ФОТО, ВІДЕО)

12 лис 2021, 14:54
999

ВАЗ, якому понад 50 років, вдалося відкопати в ідеальному стані в одному з гаражів на Хмельниччині.

Ранню «rопійку» забули в гаражі на багато років. Про це повідомляє Motor.

Автомобіль був випущений у дуже рідкісному кольорі. Про знаходження «капсули часу» розповів автомобільний блогер Roma Urraco. Він розповів, що в одному з гаражів невеликого населеного пункту відшукав ВАЗ-2101 зразка 1972 року, пофарбований рідкісними темно-сірими кольорами. Пробіг раритетного транспортного засобу, який усе життя належав одному власнику, складає всього 34 тис. км.

Раритетна "копійка". Фото: Motor

За словами нинішнього власника, 1972 року його родич придбав новий ВАЗ 2101, який став першою «копійкою» у їхньому населеному пункті. Чоловік дуже рідко експлуатував автомобіль і більшу частину життя «копійка» провела в гаражі.

Раритетна "копійка". Фото: Motor

Рідкісний екземпляр пофарбований у рідкісний темно-сірий відтінок. У такий колір радянські інженери фарбували кузови «копійок» у перші кілька років випуску. Раритетний автомобіль ніколи не ремонтували, проте через довгий простій у сараї на кузові присутні дрібні дефекти.

Раритетна "копійка". Фото: Motor

В ідеальному стані зберігся й коричневий салон автомобіля. Крім того, «копійка» досі взута в заводську гуму, а в багажнику знаходиться насос, домкрат та рідний набір інструментів. У рух ранній ВАЗ-2101 наводить 1,2-літровий бензиновий двигун потужністю 64 кінські сили. Максимальна швидкість моделі становить 142 кілометри на годину.

Раритетна "копійка". Фото: Motor


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг найкращих авто 2021 року склала американська аналітична компанія J. D. Power. Вона провела дослідження і вибрала кращі автомобілі на думку власників. Водночас масові бренди підвищили свою привабливість і скоротили розрив із марками преміум-класу.

Джерело: Motor

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів