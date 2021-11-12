Раритетна "копійка". Фото: Motor

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ВАЗ, якому понад 50 років, вдалося відкопати в ідеальному стані в одному з гаражів на Хмельниччині.

Ранню «rопійку» забули в гаражі на багато років. Про це повідомляє Motor.

Автомобіль був випущений у дуже рідкісному кольорі. Про знаходження «капсули часу» розповів автомобільний блогер Roma Urraco. Він розповів, що в одному з гаражів невеликого населеного пункту відшукав ВАЗ-2101 зразка 1972 року, пофарбований рідкісними темно-сірими кольорами. Пробіг раритетного транспортного засобу, який усе життя належав одному власнику, складає всього 34 тис. км.

За словами нинішнього власника, 1972 року його родич придбав новий ВАЗ 2101, який став першою «копійкою» у їхньому населеному пункті. Чоловік дуже рідко експлуатував автомобіль і більшу частину життя «копійка» провела в гаражі.

Рідкісний екземпляр пофарбований у рідкісний темно-сірий відтінок. У такий колір радянські інженери фарбували кузови «копійок» у перші кілька років випуску. Раритетний автомобіль ніколи не ремонтували, проте через довгий простій у сараї на кузові присутні дрібні дефекти.

В ідеальному стані зберігся й коричневий салон автомобіля. Крім того, «копійка» досі взута в заводську гуму, а в багажнику знаходиться насос, домкрат та рідний набір інструментів. У рух ранній ВАЗ-2101 наводить 1,2-літровий бензиновий двигун потужністю 64 кінські сили. Максимальна швидкість моделі становить 142 кілометри на годину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг найкращих авто 2021 року склала американська аналітична компанія J. D. Power. Вона провела дослідження і вибрала кращі автомобілі на думку власників. Водночас масові бренди підвищили свою привабливість і скоротили розрив із марками преміум-класу.

Джерело: Motor