Понад мільйон ударів блискавки за ніч зареєстрували в Австралії. Фото: RAKESH BAKSHI

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Понад 1 млн ударів блискавок під час гроз зареєстрували за одну ніч в Австралії.

Метеорологи зафіксували 1,37 млн ​​розрядів у центральній та східній регіонах країни. До них відносяться удари блискавок у небі та біля землі. Про це повідомляє Meacham 9news.com.au.

У середу на північній території випало близько 100 мм дощу, що стало найбільшою щоденною кількістю дощу за понад 20 років. Внаслідок інтенсивних опадів дороги були затоплені, а річки вийшли з берегів.

Нагадаємо, блискавка шість разів поспіль влучила в одне і те ж місце. Інцидент стався у Канаді. Блискавка поцілила в телевежу CN у найбільшому місті країни — Торонто. Момент вдалося зафільмувати очевидцям.

Джерело:9news.com.au