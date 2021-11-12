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Ракурс
Понад мільйон ударів блискавки за ніч зареєстрували в Австралії. Фото: RAKESH BAKSHI

Понад 1 млн ударів блискавки за ніч зареєстрували в Австралії (ФОТО, ВІДЕО)

12 лис 2021, 15:34
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Понад 1 млн ударів блискавок під час гроз зареєстрували за одну ніч в Австралії.

Метеорологи зафіксували 1,37 млн ​​розрядів у центральній та східній регіонах країни. До них відносяться удари блискавок у небі та біля землі. Про це повідомляє Meacham 9news.com.au.

У середу на північній території випало близько 100 мм дощу, що стало найбільшою щоденною кількістю дощу за понад 20 років. Внаслідок інтенсивних опадів дороги були затоплені, а річки вийшли з берегів.


Нагадаємо, блискавка шість разів поспіль влучила в одне і те ж місце. Інцидент стався у Канаді. Блискавка поцілила в телевежу CN у найбільшому місті країни — Торонто. Момент вдалося зафільмувати очевидцям.

Джерело:9news.com.au

Джерело: Ракурс


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