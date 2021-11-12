Пінгвін. Фото: Istock

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Ракурс

Пінгвін втік з Антарктиди в Нову Зеландію — його знайшли жителі узбережжя на одному з пляжів.

Цей вид пінгвінів гніздиться виключно біля берегів Антарктиди. Про це повідомляє ВВС.

Пінгвін Аделі раніше прибивався до берегів Нової Зеландії всього три рази. Минулого разу це траплялося у 1962 і 1993 роках.

Колонії цього виду пінгвінів були вперше відкриті французьким дослідником Жюлем Дюмон-Дюрвілем у 1840 році. Він назвав їх ім’ям своєї дружини — Аделі, а місце виявлення птахів — Землею Аделі. Першим пінгвіна на пляжі помітив місцевий житель, але спочатку подумав, що це велика м’яка іграшка.

За його словами, поки він чекав на прибуття рятувальників, найбільше хвилювань викликало те, що пінгвін може знову піти у воду. У його стані він став би легкою здобиччю морських хижаків. Крім того, на пляжі, куди прибило пінгвіна, часто вигулюють собак без повідців.

Аналізи Пінгу показали, що тварина виснажена і зневоднена. Вже кілька днів пінгвін отримує харчування через спеціальну трубочку. Коли він повністю одужає, його випустять біля води, але чи захоче він пройти зворотний шлях в Антарктиду, вчені не знають.

За словами експертів, якщо випадки появи пінгвінів Аделі почастішають, це буде тривожним знаком, що свідчить про зміни довкілля цих тварин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий вид гігантських пінгвінів виявили школярі з Нової Зеландії — під час походу вони знайшли останки доісторичних тварин, які жили мільярди років тому.

Джерело: BBC