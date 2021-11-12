Пэрис. Фото: istock

https://racurs.ua/n162980-nashla-princa-peris-hilton-vpervye-vyshla-zamuj-v-40-let-foto.html

Ракурс

Пэрис Хилтон, светская дева и телезвезда 2000-х годов, впервые вышла замуж в 40 лет. Женихом законодательницы моды стал ее сверстник, бизнесмен Картер Реум.

Такое заявление она сделала в своем Instagram.

Молодожены обручились в частном имении в Лос-Анджелесе. После свадьбы дива запланировала еще две вечеринки, которые одновременно будут снимать для нового документального реалити-сериала о жизни знаменитости. Это будет зрелище на 13 серий «Влюбленная Пэрис» (Paris in Love). Свадебное платье Пэрис Хилтон якобы выбрала в последний день перед свадьбой.

Я хотела, чтобы поклонники увидели, что я нашла своего волшебного принца и свою счастливую сказочную свадьбу, — рассказывала Хилтон.



Она добавила, что это будет вечеринка на три дня, в течение которой она планирует сменить десять платьев.

Пэрис Хилтон — наследница семейного бизнеса, включающего глобальную сеть гостиниц и курортов Hilton, заручилась с Реумом в 2019 году, до этого они долгое время дружили. Это уже третья помолвка светской львицы, но до алтаря дело дошло впервые. По ее словам, с женихом у нее случилась «невероятная химия» — сразу после первого свидания пара не проводила ни одной ночи отдельно.