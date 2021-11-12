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Пэрис. Фото: istock
Нашла принца — Пэрис Хилтон впервые вышла замуж в 40 лет (ФОТО)https://racurs.ua/n162980-nashla-princa-peris-hilton-vpervye-vyshla-zamuj-v-40-let-foto.htmlРакурс
Пэрис Хилтон, светская дева и телезвезда 2000-х годов, впервые вышла замуж в 40 лет. Женихом законодательницы моды стал ее сверстник, бизнесмен Картер Реум.
Такое заявление она сделала в своем Instagram.
Молодожены обручились в частном имении в Лос-Анджелесе. После свадьбы дива запланировала еще две вечеринки, которые одновременно будут снимать для нового документального реалити-сериала о жизни знаменитости. Это будет зрелище на 13 серий «Влюбленная Пэрис» (Paris in Love). Свадебное платье Пэрис Хилтон якобы выбрала в последний день перед свадьбой.
Я хотела, чтобы поклонники увидели, что я нашла своего волшебного принца и свою счастливую сказочную свадьбу, — рассказывала Хилтон.
Она добавила, что это будет вечеринка на три дня, в течение которой она планирует сменить десять платьев.
Пэрис Хилтон — наследница семейного бизнеса, включающего глобальную сеть гостиниц и курортов Hilton, заручилась с Реумом в 2019 году, до этого они долгое время дружили. Это уже третья помолвка светской львицы, но до алтаря дело дошло впервые. По ее словам, с женихом у нее случилась «невероятная химия» — сразу после первого свидания пара не проводила ни одной ночи отдельно.
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