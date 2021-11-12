«Слуга народа» пополнилась тремя нардепами

Слуга. Фото: УП

https://racurs.ua/n162981-sluga-naroda-popolnilas-tremya-nardepami.html

Ракурс

«Слуга народа», президентская партия, получила еще три новых нардепа. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала народными депутатами Сергея Козыря и Виталия Войцеховского.

Они были избраны в Верховную Раду на промежуточных выборах 31 октября в округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область). Соответствующее решение приняла на заседание ЦИК в пятницу, 12 ноября.

Также народным депутатом зарегистрировали Сергея Кострийчука, прошедшего в парламент по избирательному списку партии «Слуга народа» на внеочередных выборах 2019 года в связи со сложением депутатского мандата Ириной Верещук.

Зарегистрированные народные депутаты после принесения присяги на заседании Верховной Рады смогут получить постоянные удостоверения народных депутатов.

Как известно, 31 октября в Украине прошли промежуточные выборы в Верховную Раду в двух избирательных округах — № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

Согласно результатам, на округе № 184 победил кандидат от «Слуги народа», экс-глава Херсонской ОГА Сергей Козырь (62,6%), и на округе № 197 также кандидат от «Слуги народа», мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский (41%).

Кроме того, 9 ноября ЦИК признала избранным народным депутатом по списку партии «Слуга народа» Сергея Кострийчука, который проходит в парламент в связи с назначением Ирины Верещук на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных и оккупированных.