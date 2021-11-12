ВСУ провели масштабные противотанковые учения на Приазовье. Скриншот с видео

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Ракурс

Противотанковые учения Вооруженных сил Украины состоялись на Приазовье.

На одном из военных полигонов под Мариуполем прошли соревнования на лучший расчет противотанковых ракетных комплексов. В учениях принимали участие подразделения, привлеченные к операции Объединенных сил на Донбассе. Для многих военнослужащих эти соревнования стали первым опытом стрельбы из противотанковых ракетных комплексов. Об этом 12 ноября сообщили в сюжете, который был опубликован на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что бойцы учились уничтожать цели условного противника с ПТРК «Корсар», «Стугна», «Фагот», «Конкурс» и «Штурм». Также военные сдавали нормативы по специальной и технической подготовке. На протяжении соревнований судьи оценивали расчеты по таким критериям, как правильность и время выполнения нормативов, а также меткость ведения огня.

Некоторые военнослужащие подтвердили свой профессионализм во время соревнований.

На своем «Фаготе» он сыграл врагу, так сказать, более 50-ти концертов. И в этот раз отработал не хуже, — говорится в сюжете о боевой сноровке одного из военнослужащих, которых с двух попыток поразил две цели.



Напомним, Вооруженные силы Украины провели военные учения возле оккупированного Крыма. В октябре в Херсонской области на одном из полигонов тренировались стрелять ракетами в условного противника.