Чисельність кадрових російських військових на Донбасі повідомили в ЗСУ. Фото: istock

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Олексій Резніков, новопризначений міністр оборони України, уперше відвідав зону проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

За його словами, російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ).

З початку року українські військові зафіксували 2 тис. 287 обстрілів наших позицій, з яких 610 із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Тільки за останній місяць ворог порушив режим «тиші» 78 разів (з них 26, застосувавши артилерійські системи калібром більше 100 мм). Зокрема, бойовики посилили передові підрозділи танковими групами.

На тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей Росія підтримує потужне угруповання — загальна чисельність 1 та 2 АК Південного військового округу РФ становить 35,5 тис. осіб. Близько 2,1 тис. кадрових військовослужбовців РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення в Україну може готувати Росія. Про це США попередили союзників у Європейському Союзі, оскільки напруга між Москвою та Північноатлантичним альянсом зростає на тлі проблем в енергетиці й міграційної кризи, спровокованої підконтрольною Володимиру Путіну владою Білорусі.