Москва запевнила, що біла і пухнаста - реакція на нові плани вторгнення в Україну

https://racurs.ua/ua/n162963-moskva-zapevnyla-scho-bila-i-puhnasta-reakciya-na-novi-plany-vtorgnennya-v-ukrayinu.html

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У Кремлі назвали припущення про те, що Росія планує вторгнення в Україну, порожнім та безпідставним нагнітанням обстановки.

Подібні заголовки — не що інше, як порожнє, безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози, — сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, коментуючи публікації у ЗМІ про те, що США попередили колег у ЄС про можливі російські плани вторгнення в Україну.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи вважають у Кремлі, що ситуація нагнітається все більше, він сказав, що «провокаційних дій побільшало». У цьому сенсі він згадав про ситуацію у Чорному морі, розвіддіяльність з повітря літаків НАТО, у тому числі американських.

Це все, звичайно, не може залишати нас індиферентними до того, що відбувається. Ми маємо бути напоготові. Це літають літаки тих, хто декларує своєю основною метою стримування та протидію Російської Федерації, ті, хто називає Російську Федерацію ворогом, — сказав Пєсков.

Американські ЗМІ у листопаді принаймні тричі писали, що Росія може готувати вторгнення в Україну. Напруга між Москвою та НАТО на тлі проблем в енергетиці і міграційної кризи, спровокованої підконтрольною Володимиру Путіну владою Білорусі.

За даними Bloomberg, офіційні чиновники поділилися з європейськими колегами побоюваннями щодо можливих воєнних дій. Такі прогнози ґрунтуються на інформації, «підкріпленій загальнодоступними доказами», які США ще не надали Брюсселю.

На думку джерел Bloomberg, Росія готова застосувати силу «в разі потреби», водночас повномасштабний наступ РФ оцінюється як малоймовірний, бо військам РФ протистоятиме опір населення Києва та інших міст.