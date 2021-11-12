Варламов. фото: УП

https://racurs.ua/ua/n162962-skandalnyy-bloger-varlamov-moje-v-yihaty-do-ukrayiny-dokument.html

Ракурс

Ілля Варламов, відомий російський блогер, який втрапив у скандал через пропагандистський фільм про Україну, може перетнути кордон, оскільки Служба безпеки України (СБУ) не продовжувала його заборону на в’їзд.

Термін п’ятирічної заборони сплив у листопаді 2021 року. Таку відповідь спецслужба надала на запит «Української правди».

У Державній прикордонній службі заявили, що матимуть право відмовити Варламову у в’їзді за певних обставин.

Державна прикордонна служба повною мірою застосовує норми законодавства в разі, якщо громадяни порушують порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію. Якщо говорити про іноземних громадян, щодо них крім притягнення до адміністративної відповідальності встановлюється й заборона в’їзду на територію України. У разі спроби перетину державного кордону такій особі буде відмовлено у в’їзді в Україну і проставлено заборону на в’їзд терміном на 3 роки, — заявили прикордонники.

Як відомо, на початку листопада скандальний російський блогер Ілля Варламов оприлюднив на платформі YouTube фільм про історію незалежної України, який перекручує й замовчує факти щодо України та містить елементи пропаганди РФ. Фільм знімався дистанційно.

У жовтні 2017 року Варламов заявив, що приїжджав до Одеси попри заборону. Сайт Миротворець написав тоді, що дозвіл на в’їзд він отримав за згоду співпрацювати зі СБУ, проте ці дані не підтвердилися. Як виявилось, Варламов не в’їжджав до України. Сам блогер стверджує, що території терористичних угруповань ЛНР та ДНР він не відвідував, а викладені в нього в блозі чотири репортажі звідти робилися не ним.

Джерело: Українська правда