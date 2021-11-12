Карантин у Києві – влада анонсувала суворіший контроль. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n162961-karantyn-u-kyievi-vlada-anonsuvala-suvorishyy-kontrol.html

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Карантин у Києві посилили до рівня «червоної» зони через новий спалах коронавірусу. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів посилять у всіх районах столиці.

Таке рішення ухвалили на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Про це повідомили в прес-службі КМДА.

Кількість робочих груп збільшать до чотирьох у кожному районі міста. В групи контролю за дотриманням карантинних обмежень залучать поліцейських, муніципальну охорону, а також працівників КМДА та Держпродспоживслужбу.

Як відомо, Київ перебуває у «червоній» зоні з 1 листопада. У місті діють суворі протиепідемічні обмеження.

В КМДА нагадали, що за порушення карантинних обмежень передбачена адміністративна відповідальність. Санкція статті 44−3 передбачає штраф:

для громадян — від 17 тис. грн до 34 тис. грн;

для посадових осіб — від 34 тис. грн до 170 тис. грн.

Нагадаємо, в Києві за минулу добу виявили 1 тис. 802 хворих на коронавірус, 43 людини померли. Також у столиці зробили 11 тис. 666 щеплень від коронавірусу.