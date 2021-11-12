В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n162960-karantynni-obmejennya-posyluut-u-gromadskomu-transporti-dvoh-oblastey-detali.html

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На Київщині з 13 листопада посилюються обмеження в громадському транспорті, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

З 13 листопада їздити в автобусах, маршрутках і електричках матимуть право лише пасажири, хто матиме при собі один із документів:

COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;

негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту на визначення коронавірусу, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання від коронавірусу, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка «Дія».

Коли Київщину тільки ввели до «червоної» зони, роботу транспорту ми не обмежували жодним чином. Але далі відтягувати цей момент уже не було можливості, — наголосив Володін.

Також обмеження посилять у Львівській області, повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

З 22 листопада невакциновані від COVID-19 або люди без негативного тесту на коронавірус не зможуть користуватись приміським громадським залізничним та автомобільним транспортом.

Також на Львівщині заборонять здійснювати перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному сполученні, якщо у них немає при собі таких документів: