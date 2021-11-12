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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Главком»

Карантинні обмеження посилюють у громадському транспорті двох областей — деталі

12 лис 2021, 12:45
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На Київщині з 13 листопада посилюються обмеження в громадському транспорті, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

З 13 листопада їздити в автобусах, маршрутках і електричках матимуть право лише пасажири, хто матиме при собі один із документів:

  • COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;
  • негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту на визначення коронавірусу, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання від коронавірусу, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка «Дія».

Коли Київщину тільки ввели до «червоної» зони, роботу транспорту ми не обмежували жодним чином. Але далі відтягувати цей момент уже не було можливості, — наголосив Володін.

Також обмеження посилять у Львівській області, повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

З 22 листопада невакциновані від COVID-19 або люди без негативного тесту на коронавірус не зможуть користуватись приміським громадським залізничним та автомобільним транспортом.


Також на Львівщині заборонять здійснювати перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному сполученні, якщо у них немає при собі таких документів:

  • негативного тесту на COVID-19 — діє 72 години;
  • документу про повний курс вакцинації;
  • свідоцтва, яке підтверджує, що людина одужала від коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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