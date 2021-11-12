Мумії. Фото: прес-служба університета

https://racurs.ua/ua/n162959-dytyachi-mumiyi-z-katakomb-kapucyniv-upershe-vyvchat-eksperty-foto.html

Ракурс

Вивчити дитячі мумії дозволили біоархеологам — вони досліджуватимуть останки з похоронних катакомб, розташованих під монастирем капуцинів.

Вчені вивчать мумії 41 дитини XIX століття, щоби з’ясувати їхню стать і вік, а також діагностувати патології і травми. Про це повідомляється в прес-релізі Університету Стаффордшира.

Дослідники зазначили, що в минулому вивчалися лише муміфіковані останки дорослих людей, а дітей, яких там ховали з 1787 року, залишали без уваги.

Відомо, що в катакомбах капуцинів знаходиться одна з найважливіших колекцій мумій у світі. Вони належали до вищих верств суспільства, однак немає майже жодних відомостей про їхнє здоров’я та розвиток.

Дослідники отримали грант у розмірі понад 70 тис. фунтів стерлінгів, щоби реалізувати свій проект. Загалом вчені вивчать останки 41 муміфікованої дитини XIX століття неінвазивними методами. Дослідження проводитимуть за допомогою портативних рентгенівських апаратів

Біоархеологи отримають цифрові зображення кожної дитини, що дозволить оцінити їхній вік і стать, а також виявити патологічні та травматичні пошкодження.

Зазначається, що в катакомбах заборонено фотографувати, тому художник намалює зображення дитячих мумій, які можна буде використовувати в наукових та освітніх цілях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Перу археологи виявили останки 25 осіб у стародавньому місті Чан-Чан, яке було столицею імперії Чиму.