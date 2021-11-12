Мумии. Фото: пресс-служба университета

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Изучить детские мумии разрешили биоархеологам — они будут исследовать останки из погребальных катакомб, расположенных под монастырем капуцинов.

Ученые изучат мумии 41 ребенка XIX века, чтобы выяснить их пол и возраст, а также диагностировать патологии и травмы. Об этом сообщается в пресс-релизе Университета Стаффордшира.

Исследователи отметили, что в прошлом изучались только мумифицированные останки взрослых людей, а детей, которых там хоронили с 1787 года, оставляли без внимания.

Известно, что в катакомбах капуцинов находится одна из самых важных коллекций мумий в мире. Они принадлежали к высшим слоям общества, однако нет почти никаких сведений об их здоровье и развитии.

Исследователи получили грант в размере более 70 тыс. фунтов стерлингов, чтобы реализовать свой проект. В общей сложности ученые изучат останки 41 мумифицированного ребенка XIX века неинвазивными методами. Исследование будет проходить с помощью портативных рентгеновских аппаратов.

Биоархеологи получат цифровые изображения каждого ребенка, что позволит оценить их возраст и пол, а также выявить патологические и травматические повреждения.

Отмечается, что в катакомбах запрещено фотографировать, поэтому художник нарисует изображения детских мумий, которые можно будет использовать в научных и образовательных целях.

Напомним, ранее мы сообщали, что В Перу археологи обнаружили останки 25 человек в древнем городе Чан-Чан, который был столицей империи Чиму.