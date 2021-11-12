Как остановить развитие болезни Альцгеймера, рассказали ученые. Фото: Depositphotos

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Как связаны болезнь Альцгеймера и качество сна, рассказали ученые. Научное исследование они провели на мышах.

У грызунов с плохим сном в мозге накапливались отложения бета-амилоида. Это один из двух альцгеймерических белков, которые в прямом смысле отравляют жизнь нервным клеткам. Об этом пишет Science Translational Medicine.

Однако подопытные мыши были изначально предрасположены к альцгеймероподобному состоянию, и плохой сон тут выглядит следствием этой предрасположенности. То есть начинающаяся болезнь нарушает сон, а нарушенный сон уже дальше раскручивает болезнь.

Но болезнь можно остановить, если простимулировать нейроны сонного центра — так называемого ретикулярного ядра таламуса (TRN).

Когда у TRN искусственно повышали активность, мыши начинали лучше спать, у них увеличивался глубокий сон, а также уменьшались скопления токсичного белка в мозге.

По словам исследователей, у людей с болезнью Альцгеймера активность нейронов TRN тоже падает. Ученые надеются, что получится создать лекарство, улучшающее работу сонного центра. Это поможет затормозить болезнь Альцгеймера.

Эксперты отмечают, что у плохого сна могут быть разные причины, которые не всегда сводятся к нейронам таламуса.

Напомним, британские ученые высчитали, когда лучше ложиться спать. Они изучали взаимосвязь между временем отхода сну и сердечными заболеваниями. В исследовании приняли участие 88 тыс. 26 человек.

Источник: Science Translational Medicine