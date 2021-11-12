Американские астронавты перешли с борта Crew Dragon на МКС

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Ракурс

Четвертый полет Crew Dragon в Международную космическую станцию ​​(МКС) с экипажем на борту прошел успешно: стыковка со станцией состоялась в автоматическом режиме.

NASA сообщило, что космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции в ночь на 12 ноября.

Финальная стадия сближения корабля со станцией началась в 02.27 по киевскому времени. Стыковка проходила в автоматическом режиме. Это уже четвертый полет Crew Dragon в МКС с экипажем на борту.

Первый старт состоялся 30 мая 2020 года, второй — 15 ноября, третий — 23 апреля уже в этом году.

После стыковки находящийся на борту МКС астронавт NASA Марк Ванде Хай начал подготовительные процедуры перед открытием люка космического корабля. В 04.25 по Киеву люк Crew Dragon открыли и через несколько минут астронавты перешли на Международную космическую станцию.

В состав экипажа Crew Dragon, получившего название Endurance (с англ. — «Выносливость»), вошли американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Беррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕСА) Маттиас Маурер, которые проведут на орбите шесть месяцев.

На борту МКС они присоединились к Марку Ванде Хаю и космонавтам «Роскосмоса» Антону Шкаплерову и Петру Дуброву.